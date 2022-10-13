В Ил Түмэне проведены парламентские слушания по подготовке к играм Дети Азии

Прозвучавшие предложения будут включены в проект рекомендаций парламентских слушаний

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 11 октября 2022 года состоялись парламентские слушания на тему «Международные спортивные игры «Дети Азии»: итоги и подготовка к VIII играм «Дети Азии–2024» в г. Якутске».

Участие в работе парламентских слушаний приняли народные депутаты республики, члены комитета, руководители и представители профильных министерств, ведомств, центров спортивной подготовки, учреждений высшего, среднего, общего образования и спортивного сообщества Якутии.

Во вступительном слове председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по делам молодежи, физической культуре и спорту Михаил Гуляев сообщил, что в ходе парламентских слушаний будут рассмотрены и обсуждены итоги прошедших Международных спортивных игр «Дети Азии» в г. Владивосток, а также подготовительные работы к предстоящим VIII МСИ «Дети Азии», которые в 2024 году вновь пройдут в Якутске. Рекомендации, принятые по итогам парламентских слушаний будут внесены на рассмотрение и утверждение пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн).

По видеоконференцсвязи к работе парламентских слушаний присоединился президент Международного комитета Игр «Дети Азии» Владимир Максимов. Он рассказал о проводимой работе. Среди вопросов, требующих безотлагательного решения докладчик отметил операционную организацию мероприятия – необходимость создания дирекции, которая будет заниматься вопросами организации и проведения мероприятия, формированию и обоснованию сметной документации, подготовительных работ. Максимов сообщил, что на этой неделе международным комитетом будет рассматриваться вопрос о включении пяти дополнительных видов спорта, предложенных республикой, в программу VIII МСИ «Дети Азии», после необходима разработка, согласование и утверждение положения.

Несмотря на непростую ситуацию в мире олимпийского движения международным комитетом принято решение не менять сроки и цели проведения игр, многие страны, многие команды горят желанием посетить столицу республики и принять участие в VIII Международных спортивных играх «Дети Азии».

При этом докладчик озвучил необходимость уточнения сроков проведения Игр, поскольку изначально выбранная дата – с 16 по 24 июля, коррелируется с началом Олимпийских игр в Париже, которые стартуют 26 июля.

Кроме того, он сообщил, что на сегодняшний день идет подготовка к проведению II зимних МСИ «Дети Азии» в Кузбассе, которые пройдут с 23 февраля по 5 марта 2023 года. Несколько дней назад завершилась ассамблея Олимпийского совета Азии, где с руководством одного из учредителей международного комитета были обговорены эти вопросы.

Михаил Гуляев, в свою очередь, сообщил, что благодаря руководству международного комитета и лично Владимиру Максимову, который провел переговоры с Приморским краем, в короткие сроки и в условиях пандемии успешно состоялись VII Международные спортивные игры «Дети Азии» в г. Владивосток. Народный депутат республики поблагодарил президента Международного комитета Игр «Дети Азии» за проведенную работу.

Далее он передал слово для доклада министру по физической культуре и спорту РС (Я) Леониду Спиридонову, который представил информацию о ходе подготовки к VIII Международным спортивным играм «Дети Азии» со стороны профильного министерства и руководства региона.

Он сообщил, что в декабре прошлого года вопрос проведения VIII МСИ «Дети Азии» в г. Якутске был поддержан членами межведомственной комиссии по проведению международных спортивных мероприятий на территории РФ под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В январе текущего года заявка была направлена в адрес Международного комитета Игр «Дети Азии» и 12 января принято решение об их проведении в г. Якутске.

В целях развития детско-юношеского спорта, дальнейшего укрепления международных связей Республики Саха (Якутия) со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и пропаганды идей Олимпийского движения 9 марта 2022 года подписан Указ Главы Республики Саха (Якутия) № 2326 «О проведении VIII Международных спортивных игр «Дети Азии», создан организационный комитет, который возглавил глава региона. В целях обеспечения проведения VIII Международных спортивных игр «Дети Азии» на высоком организационном уровне распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 сентября 2022 года № 920-р утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению VIII Международных спортивных игр «Дети Азии» на 2022 — 2024 годы».

Планируется участие команд из более 40 стран Азии и 8 федеральных округов и регионов РФ. Согласно концепции в программу входят 17 обязательных видов спорта, также регион, где проводится мероприятие, вправе включить не более пяти дополнительных видов спорта.

В частности, Леонид Спиридонов сообщил, что Якутия предлагает включить в программу такие виды спорта, как стендовая стрельба, кикбоксинг, шашки, шахматы и танцевальный спорт. На правах хозяев Республика Саха (Якутия) планирует представить две команды по всем 22 видам спорта. Предварительный состав будет состоять из 490 спортсменов и 120 тренеров. Проект сметы расходов на подготовку и проведение VIII Международных спортивных игр «Дети Азии» на 2023-2024 годы без учета затрат, связанных со строительством инфраструктуры, оценивается в размере 2 млрд. 108 млн. рублей. В настоящий момент Министерством по физической культуре и спорту РС (Я) для рассмотрения Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на текущий, очередной и плановый период внесена заявка на дополнительные расходы на подготовку и проведение VIII Международных спортивных игр «Дети Азии» в 2023 году на 974 млн. рублей, в 2024 году на 1 млрд. 134 млн. рублей. Часть средств из бюджета республики, часть из федерального бюджета и внебюджетных источников. В рамках игр будут задействованы 21 спортивный объект г. Якутска. Планируется строительство многофункциональных спортивных залов в Сайсарском и Строительном округах, а также реконструкция стадиона «Туймаада», где будут проводиться основные мероприятия.

Для размещения и питания участников будет организована олимпийская деревня на базе СВФУ им. М.К. Аммосова. Утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению VIII Международных спортивных игр «Дети Азии» на 2022 — 2024 годы», который будет содержать 9 блоков, в том числе организацию культурного досуга. Планируется создание дирекции по подготовке и проведению VIII МСИ «Дети Азии».

С информацией выступил директор ГБУ Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр подготовки спортивного резерва» Василий Егоров. Он представил отчет по участию команд в VII МСИ «Дети Азии» и рассказал о ходе подготовки к предстоящим играм и системе развития юношеского спорта в регионе в целом.

Народные депутаты республики задали докладчикам вопросы.

Председатель постоянного комитета по селу и аграрной политике Андрей Находкин уточнился по сумме финансирования, поднял вопрос о включении в программу проведения игр спортивных объектов в районах Якутии. В частности, он предложил взять в работу современный спортивный комплекс с универсальным залом и плавательным бассейном в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса. Предложение было поддержано руководителем профильного комитета Михаилом Гуляевым. Третий вопрос парламентарий задал по адаптивным видам спорта среди детей и юношества, включены ли они в программу проведения VIII МСИ «Дети Азии». Как сообщил Владимир Максимов, в программу игр будет включена дополнительная дисциплина по вольной борьбе. Проведение соревнований в спортивных объектах, находящихся на территории городского округа обусловлено удобной логистикой и безопасным перемещением спортсменов, пояснил он.

Вице-спикер парламента Якутии Антонина Григорьева спросила о планах по привлечению крупных инвесторов – промышленных, маркетинговых, рекламных предприятий региона, а также о подготовке и работе тренеров в рамках внедрения нового ФГОС, финансовом стимулировании их деятельности.

Председатель постоянного комитета по делам семьи и детства Алена Атласова задала вопрос о содержательной части, философии, перспективах развития игр, отметив, что самыми масштабными по количеству стран-участниц стали VI Международные спортивные игры «Дети Азии», проведенные в г. Якутске в 2016 году. В них приняли участие 35 зарубежных команд. На VII МСИ «Дети Азии» во Владивостоке количество команд сократилось до 12. С какими трудностями столкнулись организаторы при проведении последних игр, и какая работа была проведена по информационному освещению мероприятия.

Как ответил Владимир Максимов, на 1 февраля 2022 года заявки на участие в МСИ «Дети Азии» были поданы от 29 стран, но из-за сложившейся политической ситуации их количество позже сократилось. Вместе с тем, VII МСИ «Дети Азии» стали единственным мероприятием с международным участием, запланированным заранее и проведенным на территории страны после начала специальной военной операции. «Для нас – организаторов это было большим испытанием. Игры, несмотря ни на что состоялись и прошли под патронатом МОК. Мы сегодня продолжаем сотрудничество с международной организацией, и 16 октября приглашены к участию в заседании Генеральной Ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле, где также будем консультироваться по проведению VIII МСИ «Дети Азии» в 2024 году», — сообщил он.

Якутск зарекомендовал себя как главная столица детского спорта в Азии. На сегодняшний день взаимодействие с олимпийскими комитетами налажено, дальнейшее развитие событий покажет время, отметил Максимов.

Отвечая на вопрос Алены Атласовой, Михаил Гуляев подчеркнул, что МСИ «Дети Азии» — перспективный, дальновидный проект, созданный Первым Президентом республики М.Е. Николаевым. Благодаря Международным спортивным играм «Дети Азии» сегодня развивается не только Якутск, Российская Федерация, но и другие страны азиатского региона.

Народный депутат республики, заместитель председателя постоянного комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту Юрий Баишев поблагодарил Правительство РС (Я), Министерство финансов РС (Я) и Министерство физической культуры и спорта РС (Я) за восстановление суммы финансирования госпрограммы по спорту в 2022 году до уровня 2017 года. Он уточнился, будет ли утвержденный в 2022 году бюджет с учетом корректировок сохранен и в 2023 году. Заместитель министра экономики РС (Я) Иван Елисеев ответил, что лимиты, принятые законом о госбюджете, будут сохранены. О сумме финансирования строительства двух спортивных объектов и реконструкции стадиона «Туймаада» на 2023-2024 гг. говорить не приходится, не готова проектная документация. Парламентарий также выразил обеспокоенность подготовкой спортсменов, подчеркнув, что по многим видам спорта регион «теряет» медали. Он попросил кураторов от Министерства финансов и Министерства экономики республики поддержать финансирование по подготовке спортсменов.

Народный депутат республики Семен Березин задал вопрос о медицинском обеспечении 480 спортсменов по 17 видам спорта МСИ «Дети Азии» в 2024 году, отметив, что озвученной в информации докладчиков суммы недостаточно. Министр здравоохранения РС (Я) Лена Афанасьева согласилась, отметив, что это важный вопрос, требующий комплексного подхода. Михаил Гуляев также сказал о необходимости увеличения финансирования с условием индексации.

В своих выступлениях народные депутаты республики и участники парламентских слушаний озвучили ряд предложений.

Ректор Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта Иннокентий Готовцев выступил с предложением о проведении научно-практической конференции по развитию детско-юношеского спорта. Включить данное мероприятие в программу мероприятий VIII МСИ «Дети Азии» и внести в план работы Министерства спорта Российской Федерации. «Дети Азии» также должны быть представлены на всероссийских площадках, например, как «Россия – спортивная держава».

Вице-спикер парламента Якутии Антонина Григорьева в поддержку вопроса, заданного народным депутатом республики Аленой Атласовой об освещении мероприятия, предложила включить в рекомендации парламентских слушаний поручение о создании новой идеологии освещения в СМИ и ТВ вопросов физической культуры, спорта и здорового образа жизни, тренеров, лучших традиций спортивных семей и т.д. Поручение адресовано Министерству инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я). Далее Антонина Афанасьевна порекомендовала СВФУ им. М.К. Аммосова разработать и широко использовать научные технологии в спортивных тренировках, постоянно их совершенствовать. В-третьих, вице-спикер парламента Якутии рекомендовала активизировать работу муниципальных властей по определению механизма оплаты тренеров на местах.

Семен Березин предложил заключить трехсторонние соглашения о сотрудничестве между Министерством физической культуры и спорта, дирекцией игр и Министерством образования и науки РС (Я), Министерством здравоохранения РС (Я), СВФУ им. М.К. Аммосова, ГО «г. Якутск» для совместной работы. Комплексная работа по подготовке юных спортсменов должна быть начата уже сегодня, подчеркнул он.

Председатель постоянного комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Яков Ефимов отметил о необходимости отработки вопросов финансирования строительства и реконструкции объектов к VIII МСИ «Дети Азии» с федеральными ведомствами. Михаил Гуляев поддержал предложение, сообщив, что профильное федеральное ведомство готово финансировать объекты в 2023 году, при условии, что необходимая проектно-сметная документация по объектам будем предоставлена уже сегодня. В Министерстве физической культуры и спорта сообщили, что документы будут готовы только в первом квартале 2023 года. В таком случае строительство многофункциональных спортивных залов в Сайсарском и Строительном округах не завершится к 2024 году, констатировал Михаил Дмитриевич. Вопрос еще будет решаться.

Юрий Баишев сравнил уровень проведения МСИ «Дети Азии» с олимпийскими играми, отметив, что за 27 лет существования они способствовали установлению хороших отношений со странами азиатского региона. Поскольку игры проводятся регулярно, дирекция по их проведению должна быть постоянной и находиться под ведомством профильного министерства, предложил он. Народный депутат республики порекомендовал министерству финансов поддержать предлагаемую смету финансирования. Он также предложил провести 70% запланированных ремонтных и строительных работ в 2023 году, чтобы уложиться в срок.

Андрей Находкин предложил в рекомендациях поставить конкретную дату по созданию дирекции, в целях оптимизации расходов рассмотреть вопрос проведения части соревнований в поселке Нижний Бестях, где построен новый спортивный комплекс, а также привлечь к работе над подготовкой и проведением игр ресурсы Министерства образования и науки РС (Я).

Народный депутат республики, заместитель председателя постоянного комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту Геннадий Васильев предложил рекомендации Министерству здравоохранения РС (Я) дополнить пунктом о финансировании подготовки основного состава спортивного резерва Якутии на 2023-2024 годы.

Подводя итоги обсуждения, Михаил Гуляев подчеркнул важность и ответственность предстоящего события. Он отметил, что основной целью Игр «Дети Азии» является пропаганда идей олимпийского движения среди детей и юношества, стимулирование интереса к спорту детей в странах Азии, регионах Азиатской части России и подготовка спортивного резерва. Кроме того, МСИ «Дети Азии» являются кузницей подготовки кадров региона. Так, участники первых игр – это советник Главы РС (Я) Георгий Балакшин, министр физической культуры и спорта РС (Я) Леонид Спиридонов, которые сегодня являются не только именитыми спортсменами, но и руководителями, работающими на развитие региона.

«В целях проведения на высоком организационном уровне VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии» необходима системная работа всех заинтересованных органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. Первоочередная задача на сегодня — разработка сметной документации по организации и проведению игр, которая должна быть завершена до рассмотрения госбюджета республики».

Михаил Гуляев подытожил прозвучавшие предложения, и сообщил, что они будут включены в проект рекомендаций парламентских слушаний.

Пресс-служба Ил Тумэна