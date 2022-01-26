В ИК-1 производят мусорные контейнеры

Работа на благо республики: в исправительной колонии № 1 наращивается производство металлических контейнеров для мусора

В исправительной колонии № 1 налажено производство металлических контейнеров для сбора мусора. Учреждением успешно исполняются контракты с государственными и муниципальными заказчиками. В сопровождении заместителя начальника УФСИН Сергея Калиновского и других сотрудников генеральный директор ООО «Якутскэкосети» Владислав Созонов и его заместитель по производству Альберт Тарабукин, начальник общего отдела Людмила Васильева и сварщик Николай Оконешников ознакомились с технологическим процессом изготовления контейнеров в цехе металлообработки.

На специальном оборудовании осужденные проводят полный цикл работ по резке, обработке и сварке металла, а также покраске баков антикоррозийным лакокрасочным покрытием, устойчивым к атмосферным воздействиям. Работают они быстро и качественно, что гарантирует длительный срок службы изделий.

Все это смогли оценить представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в центральной зоне Республики Саха (Якутия).

Также они посетили швейный и мебельный участки, где смогли увидеть не только процесс производства мебели и спецодежды, но и ознакомиться с образцами готовой продукции.

По итогам встречи стороны договорились о продолжении сотрудничества и размещении заказов на спецодежду для работников ООО «Якутэкосети».