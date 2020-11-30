В Художественном музее откроется выставка Иннокентия Корякина

С 4 декабря в выставочном зале НХМ РС (Я) начнет работу выставка «Айар кутум аартыгар» художника-живописца, члена Союза художников России, отличника культуры Республики Саха (Якутия) Иннокентия Корякина.

Современное изобразительное искусство Якутии имеет этнические истоки, которые отражаются в произведениях современных авторов, формируют региональное своеобразие художественной школы. Характерным примером национального своеобразия в живописи является творчество Иннокентия Корякина. Картины мастера ярки и незаурядны своей индивидуальностью. Они отличаются по колориту, композиционным приемам, смысловым нагрузкам, повествованием, восприятием мира, отношению к традициям, фольклору, верованиям народа саха. Это прекрасный пример современной живописи маслом в чуть наивной манере, что лишь усиливает смысловой эквивалент произведений художника.

Выставка будет работать для всех посетителей с 4 декабря 2020 г. по 31 января 2021 г. в Выставочном зале НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, 2 этаж (здание «Комдрагметалл»).

Вход по прейскуранту: для взрослых – 150 руб., для лиц, не достигших 18 лет – бесплатно; для студентов ВУЗов и ССУЗов – 80 руб., для пенсионеров – 50 руб., многодетным семьям – 100 руб. (при предъявлении соответствующих документов).

Экскурсионное обслуживание по предварительной записи по номеру: 8 (4112) 33-52-79, по отдельной цене.