В «Хоту тент» шьют спальные мешки для мобилизованных

Компания «Хоту тент» намерена нарастить объемы производства продукции для военнослужащих.

Новые разработки компании «Хоту тент» – резидента Технопарка «Якутия» связаны с выпуском продукции, используемой в боевых условиях. Глава Якутии Айсен Николаев посетил компанию, проверил качество продукции.

«Главное достоинство продукции компании – компактность, быстрота сборки и влагонепроницаемость в работе. Это позволяет им успешно конкурировать с западными и отечественными аналогами. Компания перестроила свою деятельность на выпуск продукции для военнослужащих, расширила свои цеха», – отметил Айсен Николаев.

Компания сшила 1000 спальных мешков для военнослужащих. На этой неделе изготовят оставшиеся еще 126, тем самым выполнят задание главы республики. Кроме спальных мешков, производят палатки для военнослужащих.

По словам руководителя «Хоту Тент» Афанасия Махатырова, продукцию шьют из инновационного материала с теплоизолирующими свойствами, разработанного самой компанией. Первые партии уже доставлены в воинские части, участвующие в военной спецоперации.

Для выполнения работ, кроме своих швей, привлекают волонтеров. Так, ранее помогли студенты колледжа технологии и дизайна. На этой неделе ожидают студентов технологического техникума сервиса.

Напомним, в августе разработки компании «Хоту Тент» были представлены на V Фестивале Русского географического общества и Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», где привлекли к себе большое внимание со стороны участников, в том числе крупных российских компаний и Министерства обороны РФ.