В хорошем весе сегодня выходит на ринг Василий Егоров

В Оренбурге, 29 ноября во второй день чемпионата России по боксу среди мужчинс в ринг спорткомплекса «Оренбуржье» выйдут четыре боксера из Якутии.

Сегодня, в воскресенье, в вечерней программе, мы, наконец, увидим выступление лидера нашей сборной – трехкратного чемпиона России, заслуженного мастера спорта Василия Егорова, сообщает «Спорт Якутии» .

На чемпионат вылетел в хорошем весе и настроении, сообщил недавно спортсмен на свой странице Инстаграм

Первый круг соревнований Егоров пропустил. А во втором круге уже на стадии 1/8 финала наш боксер встретится с чемпионом ДВФО Баиром Батлаевым из Бурятии, который победил на старте турнира со счетом 4:1 Никиту Устинова.

В этой же весовой категории мы надеемся на успешное выступление и Евгения Мартынова. Мегинец в первый день чемпионата показал бокс хорошего качества, обыграв по очкам 5:0 петербуржца Авдея Царенко. Его соперником в следующем круге станет Шандур Иваненко из Ростовской области.

В весовой категории до 60 кг в дневной программе пройдут поединки за выход в 1/8 финала. В составе сборной Якутии здесь будет представлен финалист чемпионата ДВФО и победитель Всероссийского турнира памяти А.И.Федотова молодой устьалданец Виталий Стручков. Соперником нашего боксера станет опытный мастер из Дагестана Магомед Тиновасов.

Также в вечернем выпуске боев в весе до 75 кг состоится дебют на взрослом чемпионате России якутянина Назара Андреева. Призер первенства России и чемпионата Москвы скрестит перчатки с Артуром Ризвановым из ХМАО.