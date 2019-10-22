В Хомустахе устраняют последствия повреждения газопровода

Сегодня, 22 октября 2019 г., в селе Хомустах Верхневилюйского улуса вследствие несоблюдения требований безопасности во время земляных работ частной организацией был поврежден газопровод высокого давления. В итоге без газа остались жители двух населенных пунктов. Для устранения аварийной ситуации были стянуты все доступные силы и средства АО «Сахатранснефтегаз».

Повреждение газопровода случилось в 12:30 во время прокладки водопропускных труб частной организацией ИП «Захаров В.А.». Без газа остались жители Хомустаха и соседнего Балаганнаха, в общей сложности более 400 абонентов.

Аварийные бригады Верхневилюйского эксплуатационного газового участка оперативно прибыли в Хомустах из районного центра и немедленно приступили к ремонтно-восстановительным работам. Также к Хомустаху были направлены две бригады из Вилюйска. В работах задействовано около 40 сотрудников АО «Сахатранснефтегаз» и 5 единиц техники.

На данный момент заканчиваются сварочные работы, и ситуация полностью находится под контролем. Сил и средств хватает. Ориентировочно подача газа абонентам будет возобновлена после 17:00.