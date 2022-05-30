В ходе спецоперации погибли якутяне

В ходе выполнения специальной военной операции на Украине погибли жители Нерюнгринского района: ефрейтор Кронгауз Станислав Васильевич из поселка Иенгра и матрос Кознов Денис Сергеевич из города Нерюнгри. Он погибли, выполняя воинский долг. Соболезнования всем родным и близким!

Фото: Соцсети Источник: Соцсети

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