30.05.2022
08:31
982

Некролог

В ходе спецоперации погибли якутяне

В ходе выполнения специальной военной операции на Украине погибли жители Нерюнгринского района: ефрейтор Кронгауз Станислав Васильевич из поселка Иенгра и матрос Кознов Денис Сергеевич из города Нерюнгри. Он погибли, выполняя воинский долг. Соболезнования всем родным и близким!

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети

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