30.05.2022
08:31
982
Некролог
В ходе спецоперации погибли якутяне
В ходе выполнения специальной военной операции на Украине погибли жители Нерюнгринского района: ефрейтор Кронгауз Станислав Васильевич из поселка Иенгра и матрос Кознов Денис Сергеевич из города Нерюнгри. Он погибли, выполняя воинский долг. Соболезнования всем родным и близким!
Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.05.2022
117
30.05.2022
179
30.05.2022
170
30.05.2022
531
30.05.2022
211
30.05.2022
966
30.05.2022
227
30.05.2022
357
30.05.2022
1998
29.05.2022
5320
29.05.2022
1749
29.05.2022
25404
29.05.2022
1479
29.05.2022
674
29.05.2022
3412
29.05.2022
593
29.05.2022
1897
29.05.2022
443
29.05.2022
396
29.05.2022
2493
29.05.2022
549
29.05.2022
1098
29.05.2022
1461
29.05.2022
1093
29.05.2022
615
29.05.2022
878
29.05.2022
852
29.05.2022
843
29.05.2022
2812
28.05.2022
2981
28.05.2022
3328
28.05.2022
1660
28.05.2022
469
28.05.2022
1455
28.05.2022
720
28.05.2022
527
28.05.2022
959
28.05.2022
1440
28.05.2022
474
28.05.2022
1472
28.05.2022
1931
28.05.2022
4807
28.05.2022
1432
28.05.2022
783
28.05.2022
1941
28.05.2022
1275
28.05.2022
3264
28.05.2022
411
28.05.2022
3015
28.05.2022
1405
28.05.2022
464
28.05.2022
505
28.05.2022
867
28.05.2022
1116
28.05.2022
2810
28.05.2022
1554
28.05.2022
498
28.05.2022
3871
27.05.2022
1069
27.05.2022
467
ТОП НОВОСТИ
29.05.2022
25409
24.05.2022
18459
24.05.2022
12514
25.05.2022
10706
27.05.2022
6632
24.05.2022
6137
29.05.2022
5324
Добавить комментарий