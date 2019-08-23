В ходе рейдов «Дорожный пристав» якутяне погашают задолженности на месте

Еженедельно на дорогах Якутска проходит оперативно-профилактическое рейдовое мероприятие «Дорожный пристав» Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) с участием инспекторов Управления ГИБДД МВД России по Республике Саха (Якутия) совместно с ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)».

На этой неделе, с 19 по 21 августа, с помощью аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» судебными приставами-исполнителями Отдела по исполнению постановлений налоговых органов и взысканию административных штрафов по г. Якутску, судебными приставами Специализированного отдела оперативного дежурства Группы быстрого реагирования и инспекторами ГАИ осуществлена проверка в отношении 47 должников, имеющих задолженности по штрафам и налогам.

Из них 19 автолюбителей оплатили свои задолженности на общую сумму порядка 24 тыс. рублей, остальным вручены требования и повестки о явке на прием к судебным приставам-исполнителям.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает гражданам о своевременном погашении имеющихся задолженностей во избежания применения мер принудительного исполнения, в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

Узнать информацию о наличии или отсутствии задолженности, оплатить и погасить долги можно посредством электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на официальном сайте Управления ФССП по республике Саха (Якутия), и с помощью мобильного приложения «ФССП» (бесплатно скачать в Play Market, AppStore и Windows Phone).

Кроме того, произвести оплату задолженностей можно, воспользовавшись терминалами мгновенной оплаты, а также по реквизитам в банках.