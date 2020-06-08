В хлам: Пьяный выехал на встречку в Якутии

7 июня в 21:30 в п. Сангар Кобяйского района 33-летний водитель «Тойота Королла» выехал на ул. Ленина на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ – 2106».

В результате аварии водитель иномарки получил перелом плеча. Медики назначили ему амбулаторное лечение. Освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат «алкотестера» показал 0, 660 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Нарушитель признался, что сел за руль транспорта после отдыха на природе, где употребил 3 литра пива.

Итог пьяной езды для виновника ДТП: вред здоровью, лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 3 лет, искорёженный автомобиль, который восстановлению не подлежит, возмещение материального ущерба другому водителю.