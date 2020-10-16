В Хатассы привезли 100 холмогорок

Глава города Якутска Сардана Авксентьева и заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Николай Афанасьев в пятницу, 16 октября, встретились с коллективом животноводческого комплекса ООО «Багарах». На этой неделе сюда из Республики Татарстан привезли 100 голов нетелей холмогорской породы.

По информации директора ООО «Багарах» Ивана Сивцева, коровы доехали в целости и сохранности, основное стадо в количестве 50 коров прибыло 15 октября. «Начиная с ноября, они должны телиться. Если их сейчас 100, то к концу зимы ожидаем увеличение поголовья в два раза. Последний раз нетелей завозили в 2015 году», — отметил Иван Сивцев.

Заместитель министра сельского хозяйства РС (Я) Николай Афанасьев отметил, что привезенные коровы станут подспорьем для развития селекционной племенной работы Хатасского наслега.

«Завоз крупного рогатого скота в Якутск был запланирован в этом году. Всего по республике в этом году завезено 865 голов. Возмещение из федерального бюджета на закупку коров составило около 100 миллионов рублей, — это 98 % от общего бюджета. Транспортировку нетелей из Татарстана полностью взяла на себя Окружная администрация города Якутска. За последние два года хозяйство «Багарах» неуклонно наращивает надои молока и обеспечивает сырьем производство продукции, поставляемой для горожан», — сказал Николай Афанасьев.

Сардана Авксентьева от имени горожан поблагодарила Министерство сельского хозяйства Якутии за поддержку в выделении средств из республиканского бюджета для развития молочного животноводства в Якутске.

«Нетели хорошо перенесли дорогу и надеемся, что быстро пройдут адаптацию. Благодаря поддержке Правительства республики горожане будут пить свежее молоко. Хочется отметить, что коровы прибыли вовремя, сейчас самая подходящая погода для того, чтобы адаптироваться к нашим условиям», — отметила Сардана Авксентьева.

Как известно, холмогорская порода крупного рогатого скота – представитель молочного направления. Поскольку холмогорские коровы родом из северного Архангельска, они прекрасно приспосабливаются к условиям содержания в холодном климате.