В  Хатасской участковой больнице проведен капремонт

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в Хатасской участковой больнице проведен капитальный ремонт.

В Хатасской участковой больнице ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница № 3» до конца июля планируется завершение ремонтных работ сетей канализации. Кроме того, ведутся работы по устройству пандуса к зданию больницы.

Отметим, что несмотря на ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции в прошлом году обновлена материально-техническая база, отремонтированы пригородные отделения больницы. Так, в рамках предоставлении целевых субсидий в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Хатасской участковой больнице проведен капитальный ремонт.

Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутская городская больница № 3» является одним из самых крупных медицинских учреждений первичного звена в городе Якутске. В многопрофильном лечебном учреждении работает более 650 человек, которые обеспечивают оказание первичной медико-санитарной помощи более 82 тысячам человек.