В Хатассах построят спорткомлекс и пристрой к школе

В селе Хатассы начнется строительство спортивного комплекса и пристроя к школе на 120 мест

Знаменательным событием 2021 года в селе Хатассы стала установка первой сваи в фундамент спортивного комплекса на 400 мест. Общая площадь здания составит более 2 тысяч кв. метров. Строительно-монтажные работы спорткомплекса начнутся в конце марта 2022 года. Эту информацию озвучили сегодня, 20 января в ходе отчета о деятельности Окружной администрации города Якутска за 2021 год перед населением в селе Хатассы. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией отчет прошёл в онлайн-формате.

С основным докладом о проделанной работе и задачах 2022 года выступила заместитель главы города Якутска Наталья Степанова.

В течение прошлого года в селе отремонтировали улицы Каландаришвили, Ойунского, С.Алексеева, общей протяженностью 4,2 км. Построили 740 метров линии наружного освещения в селе Владимировка на улице Березовая роща, 780 метров линии на улице Селлях, 370 метров — на улице Молодежная в селе Хатассы и 1,5 км на улице С. Алексеева. Установили теплые автобусные остановки «Агрогородок» (со стороны ул.Центральная), «Больница» (ул. Каландаришвили в сторону города).

В 2022 году в селе продолжат ремонт дорог – запланировано строительство подъездных дорог к участкам многодетных семей, капитальный ремонт улицы Октябрьская и Ленина. Также продолжатся работы по строительству спортивных объектов, в том числе воркаут-площадки в селе Владимировка. В этом году в конце февраля планируется начать строительство пристроя к школе на 120 мест. Подрядчик — ООО «Мегаполис».

Во время встречи жители села задали вопросы о земельных участках, попадающих в зону затопления, изменении назначения земель сельскохозяйственного назначения, выделении земельных участков многодетным семьям. Кроме того, были заданы вопросы о продолжении ремонта дорог, изменении маршрута пригородного автобуса, стоимости проезда на автобусе, обеспечении инфраструктурой микрорайона «Багарах», переселении граждан из ветхих аварийных домов, расположенных по ул. Каландаришвили, 72 и Воинская, 1, 1/1. Также жители получили ответы на вопросы о продолжении строительства линий наружного освещения, строительстве здания пожарной части.

По вопросу об участках, подпадающим в зону затопления, руководитель МКУ «Агентство земельных отношений» городского округа «город Якутск» Акулина Друзьянова разъяснила, что более одной тысячи земельных участков в селе Хатассы подпадают под эту категорию. По данным АЗО, к марту 2022 года будут вносить изменения в Водный кодекс Российской Федерации с учетом мероприятий, направленных на обеспечение инженерной защиты земельных участков.

В отчете Окружной администрации города Якутска через платформу «Zoom» и соцсеть Инстаграм приняло участие свыше 150 человек.

Поступившие вопросы и предложения внесены в протокол встречи и будут переданы профильным структурам Окружной администрации и в Якутскую городскую Думу для решения и подготовки ответов горожанам.

Отчет Окружной администрации за 2021 год перед населением городского округа «город Якутск» проводится с 17 по 26 января во всех округах и пригородах.