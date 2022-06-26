В Хатассах поймали 30-килограммового тайменя!

Недалеко от г. Якутска в Хатассах удачливый рыбак поймал огромного тайменя, весом под 30 кг. Такое бывает раз в жизни!

Фото: тгк Охота и рыбалка в Якутии Источник: тгк Охота и рыбалка в Якутии

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