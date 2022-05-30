30.05.2022
18:32
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Якутск
В Хатассах откроют штрафстоянку для лошадей
На этой неделе начнет свою работу штрафстоянка для лошадей в с. Хатассы.
«Определен оператор для отгона лошадей. Хозяева смогут забрать своих лошадей после возмещения затрат на содержание в штрафстоянке и отгона их до с. Хатассы», — сообщил руководитель УСХ Марат Данилов.
Фото: Sakhalife
Источник: тгк Столица
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