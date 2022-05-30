30.05.2022
18:32
219

Якутск

В Хатассах откроют штрафстоянку для лошадей

На этой неделе начнет свою работу штрафстоянка для лошадей в с. Хатассы.

«Определен оператор для отгона лошадей. Хозяева смогут забрать своих лошадей после возмещения затрат на содержание в штрафстоянке и отгона их до с. Хатассы», — сообщил руководитель УСХ Марат Данилов.

Фото: Sakhalife
Источник: тгк Столица

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх