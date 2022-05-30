В Хатассах откроют штрафстоянку для лошадей

На этой неделе начнет свою работу штрафстоянка для лошадей в с. Хатассы.

«Определен оператор для отгона лошадей. Хозяева смогут забрать своих лошадей после возмещения затрат на содержание в штрафстоянке и отгона их до с. Хатассы», — сообщил руководитель УСХ Марат Данилов.