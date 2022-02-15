В Ханглаласском районе появилась возможность оплачивать проезд в автобусах картами

В Хангаласском улусе реализована возможность оплачивать проезд безналичным способом – по картам, в том числе по многофункциональной Картой жителя республики «Моя Якутия». Оплата за проезд через терминал возможна только в автобусах нового перевозчика ИП Игнатьева Е. Н., осуществляющего пассажирские перевозки по г. Покровску и по маршруту Покровск–Техтюр.

Стоимость проезда по г. Покровску составляет 30 рублей.

Льготники, среди которых ветераны труда, инвалиды, дети-инвалиды и другие, имеют право использовать Карту жителя Якутии в ка честве безлимитного Единого льготного проездного за 511 рублей в месяц.

В Покровске бесплатно открыть Карту жителя Якутии можно в офисе Алмазэргиэнбанка по адресу: ул. Неустроева, 1а.

Пополнить Транспортное приложение на Карте можно в платежных терминалах АЭБ, установленных по адресам: ул. Неустроева, 1а, ул. Притузова, 33.

В Меню терминала выберите «Пополнение Транспортной карты» и приложите Карту к ридеру.

После показа на экране текущего остатка Транспортного приложения Карты выберите «Пополнить наличными».

Перевозчик ИП Игнатьева Е.Н. осуществляет следующие маршруты:

1. Городской маршрут № 9

(МКР Электросети (селекционная) – МКР Кыл-Бастах магазин «Вета»)

Режим работы: с понедельника по субботу, выходной – воскресенье и нерабочие праздничные дни.

2. Городской маршрут № 10

Режим работы: с понедельника по воскресенье, праздничные нерабочие дни, выходной – суббота. На летнее время добавляются рабочие дни по субботам.

3. Пригородный маршрут № 111 Покровск – Техтюр

Режим работы: с понедельника по пятницу, выходной – суббота-воскресенье и нерабочие праздничные дни.

4. Пригородный (межпоселенческий) маршрут №2 Покровск – СОТ Эргисс

Режим работы: без выходных.