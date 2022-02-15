В Ханглаласском районе появилась возможность оплачивать проезд в автобусах картами
В Хангаласском улусе реализована возможность оплачивать проезд безналичным способом – по картам, в том числе по многофункциональной Картой жителя республики «Моя Якутия». Оплата за проезд через терминал возможна только в автобусах нового перевозчика ИП Игнатьева Е. Н., осуществляющего пассажирские перевозки по г. Покровску и по маршруту Покровск–Техтюр.
Стоимость проезда по г. Покровску составляет 30 рублей.
Льготники, среди которых ветераны труда, инвалиды, дети-инвалиды и другие, имеют право использовать Карту жителя Якутии в ка честве безлимитного Единого льготного проездного за 511 рублей в месяц.
В Покровске бесплатно открыть Карту жителя Якутии можно в офисе Алмазэргиэнбанка по адресу: ул. Неустроева, 1а.
Пополнить Транспортное приложение на Карте можно в платежных терминалах АЭБ, установленных по адресам: ул. Неустроева, 1а, ул. Притузова, 33.
В Меню терминала выберите «Пополнение Транспортной карты» и приложите Карту к ридеру.
После показа на экране текущего остатка Транспортного приложения Карты выберите «Пополнить наличными».
Перевозчик ИП Игнатьева Е.Н. осуществляет следующие маршруты:
1. Городской маршрут № 9
(МКР Электросети (селекционная) – МКР Кыл-Бастах магазин «Вета»)
Режим работы: с понедельника по субботу, выходной – воскресенье и нерабочие праздничные дни.
2. Городской маршрут № 10
Режим работы: с понедельника по воскресенье, праздничные нерабочие дни, выходной – суббота. На летнее время добавляются рабочие дни по субботам.
3. Пригородный маршрут № 111 Покровск – Техтюр
Режим работы: с понедельника по пятницу, выходной – суббота-воскресенье и нерабочие праздничные дни.
4. Пригородный (межпоселенческий) маршрут №2 Покровск – СОТ Эргисс
Режим работы: без выходных.
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