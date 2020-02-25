В Хангаласском улусе ждут отчета правительства Якутии

Отчет правительства Якутии в Хангаласском улусе, подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пассажирские перевозки в районе – эти и другие вопросы обсуждены на очередном совете глав муниципальных образований Хангаласского улуса.

“На следующей неделе в нашем районе стартует отчет правительства республики. Необходимо определить наиболее приоритетные вопросы наслегов района”, — обратился Федор Борисов. Так, в южных наслегах актуальными остаются вопросы строительства школ, котельных. В Кытыл-Дюре, например, остро стоит вопрос строительства автомобильной дороги “Умнас”. Глав заречных наслегов района волнует вопрос газификации — Тит-Эбя, Кердем, Качикатцы, Хоточчу, Красный ручей остаются без газа по сей день. В районном центре приоритетным вопросом является финансирование строительства набережной.

Главный государственный ветеринарный инспектор района Дмитрий Петров сообщил о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования численности и отлова безнадзорных животных рассказал

Также рассмотрены вопросы о ходе подготовки к празднованию 75-летней годовщины Победы, о создании МБУ «Централизованная бухгалтерия Хангаласского улуса», о местах проведения предварительного голосования ЯРО ВПП «Единая Россия».

Отметим, что в состав правительственной делегации войдут министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов, заместитель министра финансов Алена Неустроева, заместитель министра образования и науки Владимир Тихонов, заместитель министра сельского хозяйства Василий Афанасьев, заместитель министра труда и социального развития Альбина Трубина.

В работе приняли участие руководитель района Федор Борисов, председатель районного совета депутатов Анатолий Антонов, заместители главы Елена Яковлева, Николай Федоров, Андрей Варламов, главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии Нюргустана Чибыева, главный государственный ветеринарный инспектор района Дмитрий Петров, секретарь местного Хангаласского отделения ЯРО ВПП “Единая Россия” Борис Протодьяконов.