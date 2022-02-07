В Хангаласском улусе возобновят очные занятия

Школы и детские сады Хангаласского улуса с 8 февраля приступают к очным занятиям. Данное решение принято на очередном заседании районного оперативного штаба. «На дистанционном обучении пока остаются школьники 3 Мальжагарской ООШ им. А.И. Федорова, поскольку в селе Чкалов зарегистрировано довольно много заболевших – 18. Будем наблюдать за ситуацией и взаимодействовать с каждым учреждением в индивидуальном порядке. Если в классе будет зафиксировано 20% заболевших ОРВИ и гриппом, то весь класс уходит на «дистант». Если по всей школе наблюдается 30% заболевших, то школа также уходит на дистанционное обучение. Обязательными останутся хорошо всем нам известные требования Роспотребнадзора – термометрия, проветривание помещений, дезинфекция», — разъяснил глава района Олег Иринеев.

Напомним, из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу с 19 января все учащиеся находятся на дистанционном обучении. 31 января, в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, по решению оперштаба дистант был продлен по 6 февраля.