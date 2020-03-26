В Хангаласском улусе внедряют бесконтактную доставку

Период повышенной готовности в Хангаласском улусе в связи со сложной эпидемиологической ситуацией вносит свои коррективы в повседневную жизнь хангаласцев. Многие предприниматели района, понимая важность сохранения здоровья населения, перешли на бесконтактную схему доставки продукции.

Суть схемы в том, что покупатель оплачивает заказ удаленно, а курьер, приезжающий в медицинской маске и перчатках, оставляет заказ у двери и не приближается к клиенту ближе чем на 1 метр. На сегодняшний день на бесконтактную схему перешли доставка воды «Родники Эркээни», доставка готовой еды «Колибри» и другие.

«Новшества, которые внедряются сейчас, учитывая сложившуюся ситуацию в регионе, несомненно станут более комфортными для людей, перешедших на дистанционную форму работы и для тех, кто соблюдает режим изоляции», — подчеркнул и.о. главы Хангаласского улуса Федор Борисов.

На сегодняшний день в районе доставкой еды занимаются порядка 10 предприятий, доставкой воды — 5, продуктов — 1, доставкой цветов — 2.