В Хангаласском улусе утвердили структуру администрации

На сессии районного Совета депутатов МР «Хангаласский улус» утверждена структура администрации района.

Первым заместителем главы района назначен Андрей Варламов. Он будет курировать развитие инфраструктурных вопросов и налоговую политику. Ранее работал главой Жемконского 2 наслега, заместителем главы Нерюнгринского района.

Николай Фёдоров назначен заместителем, курирующим направление по духовному развитию, сохранению материального наследия, образования, опеки и попечительства, семейной и молодёжной политики, вопросов общественных организаций и НКО.

Олег Иринеев будет заниматься вопросами занятости, трудоустройства, сельского хозяйства, туризма и предпринимательства. Ранее он успешно возглавлял администрацию Мальжагарского 2 наслега.

Владислав Голоков будет курировать вопросы здравоохранения, долголетия, физической культуры и спорта. Кандидат медицинских наук. Работал врачом в Национальном центре медицины, Якутская республиканская клиническая больница.

Руководителем аппарата остается Елена Яковлева. Она продолжит работу по организации деятельности аппарата и структурных подразделений администрации и взамодействия с государственными органами.