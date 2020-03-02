В Хангаласском улусе стартовал отчет правительства перед населением

С сегодняшнего дня в наслегах Хангаласского улуса стартовал отчет правительства. Всего едут три подгруппы. I подгруппа посетит с. Тойон-Ары, Булгунняхтах, Улахан-Ан, Бестях, Красный ручей и Качикатцы. В данной подгруппе задействованы министр культуры и духовного развития РС (Я) Юрий Куприянов, заместитель министра финансов РС (Я) Алена Неустроева, заместитель руководителя Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС (Я) Наталья Чукавина, и.о. главы района Федор Борисов, председатель районного совета депутатов Анатолий Антонов. II подгруппа под руководством первого заместителя министра экономики РС (Я) Владимира Сивцева проведет встречи в южных наслегах района. В подгруппу включены заместитель министра здравоохранения РС (Я) Марина Максимова, и.о. 1 заместителя главы района Андрей Варламов, главный врач ГАУ РС (Я) Нюргун Степанов. III подгруппа посетит наслега долины Эркээни и заречные наслега. Подгруппу возглавляет заместитель министра образования и науки Владимир Тихонов, также едут заместитель министра сельского хозяйства РС (Я) Василий Афанасьев, заместитель министра труда и социального развития РС (Я) Альбина Трубина. МР «Хангаласский улус» в этой подгруппе представляют заместители главы Николай Федоров и Олег Иринеев. Также во всех трех подгруппах будут задействованы специалисты Администрации района. В программу также включен прием граждан.

В итоговом отчете, который пройдет 5 марта в Покровске, примет участие Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов.