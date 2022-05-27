В Хангаласском улусе состоялся симпозиум

25-26 мая в с.Качикатцы состоялся симпозиум «Алексей Елисеевич Кулаковский – духовный лидер Якутии», посвященный 145-летию А.Е. Кулаковского и 110-летию его послания якутской интеллигенции. Мероприятие проводилось по инициативе Первого Президента республики Михаила Николаева и поддержке Главы Якутии Айсена Николаева.

На торжественном открытии приняли участие: Р.Р. Кулаковская, внучка А.Е. Кулаковского, М.Е. Николаев, первый президент, государственный советник республики, О.В. Иринеев, глава Хангаласского улуса, Г.В. Кириллин, министр по внешним связям и делам народов РС(Я), Ю.С. Куприянов министр культуры и духовного развития РС(Я), Е.Х. Голомарева, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я), доктора наук СВФУ и члены Академии Духовности РС(Я), жители с. Качикатцы и другие.

Работа симпозиума проводилась по секциям: «Создание проекта образцового хозяйства им. С.П. Барашкова в с. Качикатцы Хангаласского улуса», «Укрепление общественного здоровья – один из ключевых факторов народосбережения», «Творческое наследие А.Е. Кулаковского в контексте проблем современности», «Создание туристического маршрута «Путь Кулаковского».

Также в рамках симпозиума провели мастер-класс членов Союза художников РС (Я), презентацию книги «Сеймчанский дневник», выставки, дебаты и другие мероприятия.

Артисты театра олонхо представили сцены из спектакля по произведению А.Е. Кулаковского «Ойуун түүлэ». Режиссер постановщик Андрей Борисов, народный артист России, лауреат Государственной премии им. А.Е. Кулаковского, лауреат Государственных премий СССР, Российской Федерации.

«Алексей Елисеевич Кулаковский — Өксөкүлээх Өлөксөй стоял у истоков якутской литературы, он предвидел все события ХХ века, проблемы глобализма, он ратовал за приобщение своего народа к мировой цивилизации и видел, что может привнести его народ в эту копилку. Живя в Качикатцах, Кулаковский написал свои знаменитые произведения «Сон шамана», «Дары реки» и знаменитое «Письмо якутской интеллигенции» — отметил в своем выступлении глава улуса Олег Иринеев.

По результатам симпозиума была составлена и принята резолюция. В числе предложений обозначено Пятилетие Кулаковского, создание образцового хозяйства им. Семена Барашкова, туристического маршрута “Путь Кулаковского”, издание массовым тиражом на двух языках произведений Өксөкүлээх Өлөксөй и другие значимые вопросы.