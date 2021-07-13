13.07.2021
12:30
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Коронавирус

В Хангаласском улусе резко увеличилось число жертв коронавируса

фото SakhaLife.ru.

На 13 июля выявлено 96 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 53 случая,

— Хангаласский район – 8 случаев,

— Вилюйский район – 6 случаев,

— Мирнинский, Нерюнгринский районы по 5 случаев,

— Алданский, Жиганский районы по 4 случая,

— Мегино-Кангаласский, Оймяконский районы по 3 случая,

— Намский, Амгинский районы по 2 случая,

— Момский район – 1 случай.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб РС(Я)
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