В Хангаласском улусе провели оздоровительную акцию

В Хангаласском улусе специалисты РЦОЗиМП осмотрели более 100 жителей.

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Нацпроекта «Здравоохранение» специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели осмотр более 100 жителей сел Улахан-Ан, Тит-Ары, Бестях.

В оздоровительной акции селян осмотрели врачи узких специальностей: невролог, окулист и терапевт. В рамках работы мобильной бригады были проведены ЭКГ, спирография, антропометрическое обследование, исследования уровня сахара и холестерина. Врачи Центра медпрофилактики также организовали профилактические беседы с жителями сел, направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику неинфекционных заболеваний.

О том, как воспринимается приезд узких специалистов, рассказали местные жители, получившие профессиональную медицинскую консультацию: «Для нас бывает проблематичным попасть на прием к неврологу, окулисту. А тут они приехали сами. Благодарим за внимание и заботу врачей в это непростое время».