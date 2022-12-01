В Хангаласском улусе прошел прием граждан

В Общественной приемной Хангаласской районной библиотеки 1 декабря прошел прием граждан. Консультации для жителей улуса провели представители Пенсионного фонда, Налоговой инспекции, Агентства субсидий, службы судебных приставов, жилищного отдела администрации ГП «город Покровск», также личный прием граждан провел прокурор Хангаласского улуса.

Посетители общественной приемной и участники приема граждан отметили, что такие мероприятия в стенах районной библиотеки помогают решить наболевшие проблемы жителей города и улуса, позволяют получить консультации по многим вопросам в одном месте.

«На сегодняшнем приеме мы помогли гражданам подключиться к Личному кабинету налогоплательщика, — рассказывает Анна Еремеева, старший налоговый инспектор, — Также люди получили консультации по льготам на имущественные налоги, налоговым вычетам и другим вопросам. Каждая ситуация, с которой приходят на прием – уникальна, и мы смогли помочь жителям улуса, дали разъяснения. Организация таких приемов актуальная для нашей службы, поскольку не все граждане, особенно старшего поколения, имеют возможность подойти в налоговую инспекцию, не имеют опыта обращений в различные органы электронно».

Сегодня общественная приемная Центра правовой информации Хангаласской МЦБС приняла 35 граждан, а в следующем году будет возобновлен ежеквартальный прием граждан.