В Хангаласском улусе прошел молодежный фестиваль

В прошлые выходные п. Мохсоголлох Хангаласского улуса на высоком уровне прошел улусный фестиваль молодежи «Сомоҕол».

В этом году «Сомоҕол» собрал 385 участников из 11-ти наслегов: Техтюра, Октемцев, Улах-Ан, Немюгюнцев, г. Покровская, п. Мохсоголлох, Улахан-Ан, Тит-Ары, Тумула, Тит-Эбя, Качикатцев. Также свои команды выставили Октемский филиал ЯГСХА и Покровский колледж.

Участники были задействованы в трех этапах: спортивный (волейбол, Сверхчеловек, «Алаа Могус»), культурный (песня, театр, осуохай) и интеллектуальный (игра «Дебаты», форсайт-сессия «Молодежные инициативы в развитии туризма Хангаласского улуса, квиз). Также молодые люди приняли участие в благотворительной акции “Наследники Великой Победы”.

Торжественное открытие фестиваля прошло в Центре культуры поселка “Юность”. С флагами и парадом прошли лидеры муниципальных образований. Зал овациями встретил заместителя главы района Николая Федорова, который обратился к участникам фестиваля с приветственным словом и подчеркнул социальную значимость фестиваля для молодежи. Под аплодисменты зала мэр Покровска Петр Гермогенов передал главе Мохсоголлоха Александру Пермякову флаг фестиваля.

Жюри культурного этапа высоко оценило уровень подготовки команд к фестивалю: яркие костюмы, звонкие голоса, искреннее исполнение театральных ролей, качественно подобранный репертуар. Кульминацией первого культурного дня фестиваля стал конкурс запевал кругового танца осуохай.

Итоги мероприятия были оглашены на второй день фестиваля. Так, в дебатах уверенную победу одержали спикеры Немюгюнского наслега. Покровчане и их проект “Хотой-трип” стали победителями форсайт-сессии. Команда Покровска одержала безоговорочную победу в квизе. В осуохай не было равных команде из Жерского наслега, а в песне и театрализованной постановке команда Покровска вновь стала лидером. В двух видах спортивного этапа – волейболе и Сверхчеловеке – покровчане вновь выбились в лидеры, а в “Алаа-могус”, где участники на время соревновались в количестве съеденных хот-догов, победителем вышел участник из Улахан-Ана. Победителем VI улусного молодежного фестиваля «Сомоҕол-2020» стала команда г. Покровск.

«Мы очень рады, что совокупность всего хорошего что продемонстрировали участники за эти два дня — широта творческого таланта, глубина ума, высота спортивной подготовки и самое главное — сила сплоченности, вселяет уверенность в том что будущее улуса в надёжных руках», — подытожил главный специалист по молодежной политике Хангаласского улуса Айсен Федоров.

«Сомоҕол-2020» во многом состоялся благодаря спонсорам — это МО «Поселок Мохсоголлох» АО ПО «Якутцемент», ледовый комплекс «Октем парк», ФГБУ НП «Ленские столбы», ИП Яковлев Ю.Д., ИП Гребнев С.Г., многофункциональный цех «Адай уус», Хангаласское РУО, Управление культуры и духовного развития МР «Хангаласский улус», Центр культуры п. Мохсоголлох «Юность».