В Хангаласском улусе прошел молодежный фестиваль «Сомоҕол»

В прошлые выходные с. Улахан-аан Хангаласского улуса на высоком уровне прошел улусный фестиваль молодежи «Сомоҕол-2022». Фестиваль собрал более 300 участников.

В этом году участники приехали из 13 наслегов: Октемцы, Улах Ан, Немюгюнцы, г. Покровск, Булгунняхтаах, Улахан Ан, Тумул, Синск, Кытыл-Дюра, Исит,Тит-Эбя, Качикатцы, Кердем. Также свою команду выставили студенты Покровского колледжа. Участники были задействованы в трех этапах: спортивный (Якутские олимпийские игры, Игры предков, перетягивание каната) культурный (конкурсы по парным танцам, литературно-музыкальной композиции, «Улууспут историята-сомоҕолоһуубут төрдө», конкурс молодых дизайнеров Khangalass Fashion Snow ) и интеллектуальный (конкурсный отбор на соискание грантов главы улуса, командная игра «Quiz ).

В рамках фестиваля состоялся лидерский диалог главы улуса Олега Иринеева с лидерами наслегов. Встреча с активом молодежи прошла в дружеской обстановке, где провели беседу и пропаганду участия молодежи в политическом процессе села, района и страны. Прозвучали много разных вопросов и предложений. Олег Валериевич рассказал о том как сам начинал трудовую деятельность, отметил что только ощущая поддержку друг друга во всех сферах жизни мы сможем обеспечить стабильное и поступательное движение вперед. Отрадно было услышать от молодежи, что они заинтересованы жить и работать в сельской местности.

Торжественное открытие фестиваля состоялась в Центре культуры «Аан-аартык». Зал овациями встретил главу района Олега Валериевича, который обратился к участникам фестиваля приветственным словом и подчеркнул социальную значимость фестиваля для молодежи. Жюри культурного этапа приятно удивило, что в этом году команды показали небывалый уровень подготовки к фестивалю и каждая из них была достойна победы: яркие костюмы, звонкие голоса, искреннее исполнение театральных ролей, качественно подобранный репертуар.

Итоги мероприятия были оглашены на второй день фестиваля. Так, в конкурсном отборе на соискание грантов главы улуса победили команды с.Исит, с. Улахан-аан, с.Немюгюнцы. Команда 1 Жемкона также одержала безоговорочную победу в квизе. Молодежь Октемского наслега стали победителями в литературно-музыкальной композиции. В парных танцах не было равных команде из Мальжегарского 5 наслега, а в конкурсе молодых дизайнеров Khangalass Fashion Snow Саргылана Москвитина из с. Немюгюнцы стала победителем. В якутских олимпийских играх победу одержала команда Мальжагарского 5 наслега. В играх предков абсолютными победителями стала команда Мальжагарского 2 наслега. В состязаниях по перетягиванию каната сильнее оказалась команда с.Немюгюнцы. И надо сказать, спортивные соревнования прошли очень зрелищно, азартно, вызвав бурю эмоций среди участников и болельщиков.

По итогам победителем VII улусного молодежного фестиваля «Сомоҕол-2022» стала команда с. Немюгюнцы (сертификат на сумму 300 000 рублей), 2 место команда с.Улахан-аан (сертификат на сумму 200 000 рублей) и 3 место заняла молодежь с. Октемцы (сертификат на сумму 100 000 рублей).

«Мы очень рады, что совокупность всего хорошего что продемонстрировали участники за эти два дня — широта творческого таланта, глубина ума, высота спортивной подготовки и самое главное — сила сплоченности, вселяет уверенность в том что будущее улуса в надёжных руках», — подытожил главный специалист по молодежной политике Хангаласского улуса Василий Васильев.

«Сомоҕол-2022» во многом состоялся благодаря спонсорам — это МО «Мальжегарский 2 наслег», СХПК «Ханалас-Ас», СХПК «Берте-ас», этно-туристический комплекс «Октем парк», спортивно-развлекательный комплекс «Техтюр», зоопарк «Орто дойду», служба доставки еды “Cамурай».