В Хангаласском улусе прошел автопробег, приуроченный ко Дню Государственности Якутии

Десятки машин с флагами Хангаласского улуса и Якутии, девушки и молодые люди в национальной одежде – так молодежь Хангаласского улуса присоединилась к празднованию Дня Государственности Республики Саха (Якутия). Идея автопробега принадлежит главному специалисту по молодежной политики администрации Василию ВАСИЛЬЕВУ.

«Я кинул клич активной молодежи нашего района, и отрадно, что идею поддержали. Времени на подготовку особо не было, главное – постарались собрать участников автопробега и таким образом выразить нашу любовь и признательность к нашей республике. Приняли участие молодежь Покровска, Немюгюнцев, Улах-Ан, присоединились работники Хангаласской ЦРБ, «Саргы Туьулгэтэ», мэрии Покровска и сообщество выпускников 1985 года», — прокомментировал Васильев.

Участники мероприятия встретились в Покровске и выехали до Орто-Дойду, где станцевали осуохай. На этом их маршрут не закончился: автолюбители района проехали по центральным улицам с. Немюгюнцы и г. Покровска. Жители радостно встречали флагоносцев на машинах, снимали на видео и делились ими в мессенджерах.