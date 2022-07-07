В Хангаласском улусе произошел съезд с дороги — есть пострадавшая

6 июля 2022 г. около 8 часов вечера в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району поступило сообщение от врача Хирургического отделения ГАУ РС (Я) «Хангаласская ЦРБ» о том, что к ним обратилась женщина 1960 г.р., с травмами, полученными в результате ДТП.

В ходе проверки сообщения было предварительно установлено, что 06 июля около 14 часов 25 минут на 168 км. РАД «УМНАС», 62-летний водитель транспортного средства марки «Хюндай крета», следуя со стороны с. Тумул в сторону г. Покровска не справившись с рулевым управлением транспортного средства, совершил съезд с проезжей части в правую сторону. На момент ДТП одна из пассажирок была не пристегнута ремнем безопасности, в результате которого получила различные увечья.

В результате ДТП пассажирка 1960 г.р., была госпитализирована в Хангаласскую ЦРБ, с диагнозом: ЗЧМТ, ушиб головного мозга, перелом костей носа, ушиб шейного отдела позвоночника.

Водитель не пострадал. В результате проверки по базе данных ГИБДД, водитель, имеет водительское удостоверение категории «А, А1, В, В1, М», стаж вождения 22 года, в течение года к административной ответственности по линии ГИБДД привлекался 1 раз.

Госавтоинспекция напоминает, что для обеспечения безопасности дорожного движения, снижения тяжести последствий дорожно-транспортного происшествия. Необходимо пристегиваться ремнями безопасности. Действия ремня безопасности направлено на смягчение последствий совершившегося ДТП, особенно тяжести травм, получаемых водителем и пассажирами.