В Хангаласском улусе поручили шить медицинские маски

В Хангаласском улусе усилят меры по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Это решение принято на заседании оперативного штаба под руководством и.о.главы района Федора БОРИСОВА.

Им подписано распоряжение «О введении режима повышенной готовности на территории Хангаласского района и мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции».

В соответствии с документом на территории Хангаласского района введен режим повышенной готовности с 17 марта 2020 года. В улусе создан оперативный штаб района по противодействию распространения COVID — 19. В рамках этого разработан план действий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, подготовлены пункты временной изоляции оснащенные медицинским оборудованием.

В Хангаласском улусе с 17 марта до особого распоряжения запрещено проведение на территории района спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.

МКУ «Хангаласское районное управление образование» дано поручение приостановить учебные занятия во всех общеобразовательных учреждениях, включая учреждения дополнительного образования с 18 марта 2020 года. Дошкольные образовательные учреждения продолжат работу в штатном режиме с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

Также дано поручение начать в улусе изготовление масок.

Гражданам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции рекомендовано сообщать о своем возвращении в Хангаласский район, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) по номеру телефона 8(800)1001403. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций, а также соблюдать постановления санитарного врача о нахождении в режиме изоляции на дому.

Гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, а также из других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции по перечню, утвержденному Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) дополнительно рекомендовано обеспечивать самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию. Это означает — не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест.

Главам муниципальных образований поручено оказывать содействие медицинским работникам в организации перевозок для госпитализации лиц с тяжелыми формами ОРВИ, гриппа и внебольничных пневмоний. Им требуется отменить загранкомандировки, воздержаться от всех поездок в страны и города России с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. В наслегах будет усилен дезинфекционный режим на всех объектах с массовым пребыванием людей, образовательных организациях, социальных и культурно-спортивных объектах.

Кроме того, проводится инвентаризация наличия объемов продовольствия и товаров первой необходимости на территориях муниципальных образований. А также будет обеспечен постоянный контроль за формированием цен и соблюдением установленных предельных торговых надбавок на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары.

Основной перечень поручений касается ГАУ РС (Я) «Хангаласская ЦРБ». Им необходимо составить примерную смету расходов на содержание пункта временной изоляции, предусмотрев в нем запасы лекарственных препаратов, средства индивидуальной защиты, дезинфектанты, облучатели, лабораторную посуду для забора проб биоматериала, реанимационного оборудования, актуализировать схемы транспортирования больных, обеспечить тщательный сбор медицинскими работниками эпидемиологического анамнеза при обращении за медицинской помощью лиц с признаками респираторной инфекции, обеспечить своевременный забор материала у больных с ОРВИ и эпидемиологическим анамнезом.

Медики обязаны осуществлять пополнение запасов противовирусных препаратов и антибиотиков, средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок), усилить санитарно-противоэпидемический и дезинфекционный режим в лечебно-профилактических учреждениях и продолжить широкую информационную кампанию среди населения о средствах и методах индивидуальной и коллективной защиты от гриппа и ОРВИ.

Руководителям, занимающимся фармацевтической деятельностью рекомендовано обеспечить бесперебойную работу аптек и аптечных киосков с необходимым ассортиментом противогриппозных и витаминных препаратов, одноразовых масок. Усилить дезинфекционный режим, периодическое обеззараживание помещений бактерицидными лампами.

Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности должны будут в местах массового скопления людей усилить дезинфекционный режим, проводить обеззараживание помещение бактерицидными лампами. Также отменить загранкомандировки, воздержаться сотрудникам от всех поездок в страны и города России с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Хангаласском районе рекомендовано продолжить ежедневный мониторинг за заболеваемостью гриппом, ОРВИ и внебольничной пневмонией на территории района, обеспечить информирование населения о необходимости ограничения выезда в страны эпидемического неблагополучия по коронавирусной инфекции, обеспечить контроль за проведением комплекса мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, дезинфекционного режима на всех объектах с массовым пребыванием людей, в лечебно-профилактических, образовательных учреждениях, подготовить для информирования населения района методические рекомендации.

Управлению образования МР «Хангаласский улус», Управлению культуры и духовного развития, Управления социальной защиты населения и труда поручено взять на личный контроль неукоснительное исполнение решения санитарно-противоэпидемической комиссии по выполнению режимно-ограничительных и профилактических мер в подведомственных учреждениях.

Отделу МВД России по Хангаласскому району рекомендовано принять меры по недопущению распространений перепостов и пересылок в сетях интернет официально не подтверждённой информации по коронавирусу, выявление этих лиц и работу с ними.