В Хангаласском улусе подведены итоги спартакиады «Самыртай»⠀

В селе Качикатцы Хангаласского улуса завершилась двухдневная спартакиада «Самыртай», которая в этом году проводится в юбилейный 15 раз.

В этом году «Самыртай» собрал более ста участников — жителей заречных наслегов Хангаласского улуса. Команды состязались по десяти видам спорта: волейбол, мини-футбол, мас-рестлинг, хапсагай, шашки, шахматы, настольный теннис, хабылык и хаамыска, перетягивание каната, баскетбол, дартс.

За ходом соревнований внимательно следил главный судья спартакиады, начальник управления физической культуры и спорта МР «Хангаласский улус» Юрий Никифоров.

По итогам двухдневных состязаний, команда хозяев турнира заняла 1 место, «серебра» удостоилась команда из Жемкона-2, а команда Жемкона-1 заняла 3 место.

Отметим, что спартакиада «Самыртай» традиционно проводится на призы рекламной группы «Ректайм».⠀