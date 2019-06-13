В Хангаласском улусе оживили картину Михаила Носова «Якуты 17 века. Ысыах»

Одна из главных целей партийного проекта «Историческая память» – сохранение исторического и культурного наследия нашей большой и многонациональной страны. В День России на празднике Белого Изобилия – Ысыах Эркээни в Хангаласском улусе случилось невероятное уникальное феноменальное событие: инсценирована знаменитая картина художника, этнографа, краеведа Михаила Михайловича Носова (1887-1960) «Якуты 17 века. Ысыах».

Знаменитую картину искусствоведы признавали как «..исторические мгновенные конкретные снимки».

Огромная благодарность хангаласским мастерицам под руководством этнографа Светланы Петровой, научным консультантам археологам Розалии Бравиной, Николаю Кирьянову, этнографу Александре Прокопьевой, главе Немюгюнского наслега Науму Устинову, специалисту по трехмерному моделированию Сергею Васильеву. Мечта многих поколений этнографов и историков осуществилась.

Глубоко символично, что сей проект посвящен и осуществлен в год 300-летия со дня рождения депутата Екатерининской Комиссии Софрона Сыранова – внука легендарного прародителя рода Хангыл Хангалас – Тыгына и 250-летию признания его выборности народа саха, как депутата, императрицей Екатериной Второй, а еще этот год – год 80-летия со дня написания знаменитой картины «Ысыах» художником Михаилом Носовым.

В День России хангаласцы воочию увидели и стали свидетялями того, как 250 лет назад встречали на родине депутата Екатерининской Комиссии Софрона Сыранова.

Костюмы XVII-XVIII веков необычайно красочны и благодаря археологам и этнографам и художнику Михаилу Носову можно лицезреть своих предков – вот какими они были. Было время, когда картины Михаила Михайловича считалось излишне надуманными и нарочито красочными. Благодаря археологам и этнографам реалистичность картин Михаила Носова доказана.

Огромная благодарность археологам, этнографам, краеведам. Благодаря их неустанному труду и сотрудничеству осуществляются несбыточные мечты и проекты. Отдельное спасибо друзьям археологам, якутско-французской экспедиции во главе с Анатолием Николаевичем Алексеевым и Эриком Крюбези, ученым Василию Попову и Сергею Колодезникову и многим-многим другим краеведам.