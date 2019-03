В Хангаласском улусе отпраздновали День коневода

View this post on Instagram

В Хангаласском улусе отметили один из самых молодых республиканских праздников — День коневода-табунщика … Напомним, в целях сохранения национальных традиций, развития табунного коневодства и повышения престижа профессии коневода-табунщика ежегодно 21 марта в Якутии, начиная с 2017 года, отмечается День коневода-табунщика … Древние якуты считали лошадей животными небесного происхождения, до сих пор культ коня у народа саха имеет отражение в обрядах, литературе, одежде и т.д. Табунное коневодство для якутян — не только традиционный вид деятельности, но и часть культуры и уклада жизни … День коневода-табунщика в Хангаласском улусе прошел по уже устоявшейся схеме. На конебазе кооператива «Хаксык» в селе Техтюр состоялись конные скачки, куда съехались участники в том числе и из других районов республики. Особо примечательной среди них была Ольга Игнатьева, единственная девушка-жокей из города Якутск. Верхом на своем бравом скакуне со звучным именем «Надина Эльпис» она преодолела дистанцию в 800 метров, но, к сожалению, не выиграла главный приз … Затем команды из 4 наслегов улуса состязались в традиционных соревнованиях коневодов. Заранее было известно, что команда-победитель отправится на республиканское мероприятие, посвященное Дню коневода-табунщика, которое нынче пройдет в Верхневилюйске … По итогам всех этапов победила команда из села Ой под предводительством Ивана Ушницкого. К тому же сам Иван Ушницкий стал обладателем звания «Лучший коневод-табунщик улуса». Данная профессиональная награда учреждена руководством района в рамках Трехлетия труда и занятости в Хангаласском улусе.