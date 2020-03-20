В Хангаласском улусе отменено предварительное голосование для всех

Местный политический совет партии «Единая Россия» отменил проведение предварительного голосования по принципу участия всего населения избирательного округа.

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» в предварительном голосовании по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов от партии «Единая Россия» на досрочных выборах главы МР «Хангаласский улус» и главы МО «Мальжагарский 2-й наслег» будут принимать участие только члены партии. Их список будет утвержден оргкомитетом проводящим предварительное голосование. Соответствующее решение местного политического совета Хангаласского местного отделения партии вышло сегодня утром.

Напомним, что 22 марта было запланировано проведение предварительного голосования на пост главы Хангаласского улуса и главы села Улахан-Аан.