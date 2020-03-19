В Хангаласском улусе открывают новый цех по переработке мяса, рыбы и дикоросов

СХПК «Ханалас-Ас» летом этого года планирует запустить цех по переработке мяса, рыбы и дикоросов. Руководством Хангаласского улуса и 1 Мальжагарского наслега принято совместное решение о передаче в аренду на безвозмездной основе, принадлежавшее администрации наслега неиспользуемое здание для нужд кооператива.

«В нашем улусе мы всегда будем поддерживать предприимчивых людей, которые работают на благо хангаласцев и района. Реализация этого проекта позволит создать в районе новые рабочие места», — прокомментировал и.о. главы улуса Федор Борисов.

Как сообщили в руководстве кооператива, работы по ремонту и монтажу необходимого оборудования начнут в мае, а в июне уже будут принимать у населения полевой лук. В новом цеху планируется создать от 3 до 5-ти постоянных рабочих мест и до 10 сезонных рабочих мест. Цех будет работать круглогодично и будет принимать у населения мясо КРС, лошадей, дикоросы (лук полевой, ягоды, шиповник) и рыбу, в основном, налим.

Кооператив «Ханалас-Ас» – один из успешно развивающихся кооперативов сельского хозяйства республики. Кооператив заинтересован в плановом расширении производства, увеличении ассортимента, объемов переработки мяса и дикоросов продукции и улучшения качества продукции. В селе Едяй уже функционирует такой цех. В этом году СХПК «Ханалас-Ас» отмечает 10-летие основания.