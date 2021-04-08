В Хангаласском улусе открыт счет для помощи погорельцам и погибших при пожаре в с. Чапаево В Хангаласском улусе по поручению главы Олега Иринеева организован сбор денежных средств и гуманитарной помощи пострадавшим от пожара и родственникам погибших в селе Чапаево. Для сбора средств открыт специальный счет. Реквизиты МО «Октемский наслег»ОГРН 1061431000850ИНН 1431009313,КПП 143101001,Наименование получателяУФК по Республике Саха (Якутия) (Наслежная администрация МО «Октемскийнаслег» л/с 04163208190)БИК 019805001Наименование банка: Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) Банка России// УФКпо Республике Саха (Якутия) г. ЯкутскНомер счета банка получателя: 40102810345370000085Номер счета получателя 03100643000000011600ОКТМО: 98644440ИНН 1431009313 КПП 143101001КБК 344 207 05030 10 0000 150 Кроме того, руководитель района дал поручение в течение ближайшего времени оказать единовременную материальную помощь из средств резервного фонда администрации Хангаласского улуса. Организациям, предприятиям и учреждениям района рекомендовано перечислить однодневную заработную плату.Добавим, в г. Покровске в Доме учителя открыт пункт приема гуманитарной помощи. Отметим, пострадавшие нуждаются в одежде, обуви, посуде, постельном белье, продуктах питания, средствах личной гигиены и других предметах первой необходимости.