В Хангаласском улусе открыли МФЦ

В с.Немюгюнцы Хангаласского улуса в торжественной обстановке ввели многофункциональный общественный центр им. С.П. Сидоровой. В новом двухэтажном здании расположены сельская библиотека, филиал «Почта России» и администрация наслега. Современный центр построен по линии общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке».

В торжественном открытии приняли участие руководитель управления архитектуры и градостроительства при Главе РС (Я) Ирина Алексеева, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Яков Ефимов, депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Дмитрий Семенов, заместитель главы Хангаласского улуса Николай Иванов, председатель районного Совета депутатов Анатолий Антонов, глава МО “Немюгюнский наслег” Наум Устинов, внучка Софьи Сидоровой Софья Алексеева, заместитель председателя Общественной палаты РС (Я) и Федерации профсоюзов РС (Я) Валентина Кириллина, общественность и жители наслега.

“Условия проживания в сельской местности улучшаются из года в год. Я убежден, что если в городах и селах идет строительство, значит, люди хотят здесь жить, значит, видят здесь будущее для себя и своих детей. Пусть новый многофункциональный общественный центр прослужит долго”,- отметил заместитель главы Николай Сергеевич.

Общероссийский День библиотек работники библиотечной системы наслега встречают в новом здании. «Более 30 лет сельская библиотека находилась в здании Дома Культуры. Сейчас, в новом здании у нас читальный зал, детский отдел и хранилище. Мы очень рады, что наша мечта о новом и светлом здании сбылась. Это настоящий праздник для жителей нашего села», — поделилась радостью Евдокия Артемьева, главный библиотекарь Немюгюнской сельской библиотеки филиала №5 Хангаласской МЦБС.