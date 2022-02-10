В Хангаласском улусе обучили техников-осеменаторов

В большинстве хозяйств Хангаласского улуса активно начинается традиционный сезон отела коров. Сегодня рабочая группа выезжала в Немюгюнский наслег, в ООО «Экоферма Туймаада», где новоиспеченных техников-осеменаторов обучали азам искусственного осеменения. Как отметил глава района Олег Иринеев, в сельскохозяйственной отрасли, как и в любой, важна практика. «Техники-осеменаторы, желающие набрать опыт в этой стезе, учились правильному размораживанию семени высокопродуктивных быков-производителей, заполнению журналов, и непосредственно азам искусственного осеменения. Также проверяли стельность на специальном аппарате УЗИ. Практику показала опытный ветеринарный врач фермы Марина Корнилова», — рассказал руководитель района.

Как подчеркнули в Департаменте сельского хозяйства района, набор на практику техников-осеменаторов ведется на постоянной основе. Азот, семенной материал и инструменты для искусственного осеменения бесплатно поставляет ГБУ «Сахаагроплем». Техники-осеменаторы заключают договор с Управлением ветеринарии Хангаласского улуса и получают денежное вознаграждение за искусственное осеменение и вторую часть за оплодотворение. Желающие могут обратиться в Департамент сельского хозяйства по адресу г. Покровск, ул. Орджоникидзе, 26, кабинет №9, где окажут консультативную помощь и ответят на все вопросы.