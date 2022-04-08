В Хангаласском улусе обновили мусорные контейнеры

Опыт обустройства контейнерных площадок и оснащения мусорными контейнерами в Хангаласском улусе представили 8 апреля на открытом разговоре по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.

В целях внедрения новой системы обращения с ТКО администрация Хангаласского улуса в приоритетном порядке взялась за решение вопросов по обустройству контейнерных площадок и установки контейнеров.

Как рассказал специалист Управления развития инфраструктуры по вопросам ЖКХ Хангаласского улуса Николай Шалагин, в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды» в 2021 году построены контейнерные площадки, приобретены мусорные контейнеры для города Покровск, Нюмюгю и Бестях, установлено ограждение на свалках в п. Мохсоголлох, селах Ой и Октемцы. На эти цели в местном бюджете были предусмотрены средства в размере 1,7 млн рублей.

Всего на территории Покровска порядка 130 контейнерных площадок. В период с 2021 по 2022 годы администрация Хангаласского района привела в соответствие с СанПин 49 площадок. По программе поддержки местных инициатив г. Покровск реализовал мероприятия на общую сумму 2,1 млн рублей.

В рамках реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020 — 2024 годы», на конкурсной основе МР «Хангаласский улус» получил субсидию из бюджета РС (Я) 2,4 млн рублей на приобретение 172 единиц мусорных баков. Изготовление контейнеров по заключенным муниципальным контрактам осуществила ФКУ «Исправительная колония № 1» и ФКУ «Исправительная колония № 3».