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В Хангаласском улусе изъяли 9 единиц огнестрельного оружия

Росгвардейцы совместно с сотрудниками органов внутренних дел провели профилактические рейды по контролю за оборотом оружия на территории Хангаласского улуса, сообщает пресс-служба управления Росгвардии республики.

Было проверено 40 адресов в селах Синск, Тит-Ары и Улахан-Ан, отметили в пресс-службе.

За нарушение правил хранения оружия изъято 5 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, 2 единицы сдано на утилизацию, сдано за денежное вознаграждение 2 единицы незарегистрированного оружия.

Составлено четыре административных протокола за нарушение правил хранения и ношения оружия.

Источник: https://news.ykt.ru/article/88658
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