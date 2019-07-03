В Хангаласском улусе изъяли 9 единиц огнестрельного оружия

Росгвардейцы совместно с сотрудниками органов внутренних дел провели профилактические рейды по контролю за оборотом оружия на территории Хангаласского улуса, сообщает пресс-служба управления Росгвардии республики. Было проверено 40 адресов в селах Синск, Тит-Ары и Улахан-Ан, отметили в пресс-службе. За нарушение правил хранения оружия изъято 5 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, 2 единицы сдано на утилизацию, сдано за денежное вознаграждение 2 единицы незарегистрированного оружия. Составлено четыре административных протокола за нарушение правил хранения и ношения оружия. Источник: https://news.ykt.ru/article/88658

Поделиться в соцсетях Поделиться в WhatsApp

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82