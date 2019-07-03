В Хангаласском улусе изъяли 9 единиц огнестрельного оружия

Росгвардейцы совместно с сотрудниками органов внутренних дел провели профилактические рейды по контролю за оборотом оружия на территории Хангаласского улуса, сообщает пресс-служба управления Росгвардии республики.
Было проверено 40 адресов в селах Синск, Тит-Ары и Улахан-Ан, отметили в пресс-службе.
За нарушение правил хранения оружия изъято 5 единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, 2 единицы сдано на утилизацию, сдано за денежное вознаграждение 2 единицы незарегистрированного оружия.
Составлено четыре административных протокола за нарушение правил хранения и ношения оружия.
Источник: https://news.ykt.ru/article/88658