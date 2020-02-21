В Хангаласском улусе идет подготовка к весенне-полевым работам

В здании улусной администрации в Покровске состоялось совещание специалистов сельского хозяйства наслежных администраций и руководителей хозяйств. Собрание прошло под председательством и.о. главы района Федора БОРИСОВА, заместителя главы Олега ИРИНЕЕВА и руководителя районного Департамента сельского хозяйства Вячеслава ВЛАДИМИРОВА.

На совещании были заслушаны доклады ответственных специалистов о планах по весенне-полевым работам на предстоящий сезон, зимовке скота и лошадей и заготовке молока в Хангаласском районе.

По словам агронома ДСХ Андрея АРХИПОВА, планы на посев остались на уровне прошлого года: зерновые культуры – 1432 га, из них на долю СХПК приходится 1232 га, КФХ – 200 га. В итоге должно быть собрано урожая на 1868,4 тонны зерновых. Посевные площади кормовых культур составят 2032 га, в том числе многолетних трав – 774 га, картофеля – 701 га, валовый сбор “второго хлеба” составит 7635 тонн.

Между тем, по сравнению с прошлым годом, увеличились государственные субсидии. Так, единая ставка на развитие картофелеводства, приобретение семян, ГСМ, запчастей к технике и минеральных удобрений составит 23295 рублей на гектар, на овощные культуры – 34685 рублей на гектар. Также предусмотрено возмещение на строительство изгороди, силосных траншей по линии развития кормопроизводства. По сравнению с 2019 годом, субсидии в среднем повысились на 5 тысяч рублей на картофель и 10 тысяч на овощные культуры.

Информацию о планах по заготовке молока представила заместитель руководителя ДСХ Ирина КОНСТАНТИНОВА. И они таковы: 6950 тонн молока, производство важнейших видов продукции, в том числе масла сливочного – 87,15 тонны, кисломолочных продуктов – 161,2 тонны, сыры и сырные продукты – 5 тонн.

О том, как изменится система субсидирования на заготовку молока и как это может коснуться лично-подсобных хозяйств, нашей газете рассказал Вячеслав ВЛАДИМИРОВ:

– Глава республики Айсен НИКОЛАЕВ в ходе своего ежегодного Послания Госсобранию (Ил Тумэн) поручил правительству республики с участием народных депутатов, глав муниципальных образований разработать, утвердить и с 2021 года запустить новый механизм субсидирования, который предусматривает для личных подсобных хозяйств ставку не менее 35 тысяч рублей на одну голову маточного поголовья, а организованным хозяйствам увеличение ставки субсидии на молоко с нынешних 35 рублей до 50 рублей за литр.

Каких целей мы должны достигнуть? В первую очередь – повышения качества выпускаемой продукции, то есть на прилавках магазинов не должно быть молока, сливок и сметаны с посторонними запахами и вкусами.

И здесь, прежде чем продолжить эту тему, нужно понять, что такое лично-подсобное хозяйство сегодня. В основном, его ведут работники бюджетной сферы – образовательных, медицинских учреждений, которые имеют постоянный основной доход, социальный пакет. Для них эта деятельность служит источником дополнительного дохода. В личных хозяйствах поголовье преимущественно содержится в коровниках, доение молока – ручное. Именно из-за того, что крупно-рогатый скот частников содержится у каждого хозяина по-разному, в различных условиях, в нашей продукции могут присутствовать посторонние вкусы и запахи. Если молоко некачественное у одного лично-подсобного хозяйства, то может пострадать вся заготовляемая в пунктах и цехах партия.

С другой стороны, у нас есть организованные хозяйства, где рогатый скот содержится в одном комплексе, доение молока – машинное, бывает и охладитель, и другое современное оборудование. Для юридического лица (КФХ или СХПК) этот вид деятельности – единственный источник дохода. Кроме того, такие хозяйства создают рабочие места в сельской местности, перечисляют платежи в налоговый и пенсионные органы. Поэтому организованным формам хозяйства должна и будет оказываться целенаправленная государственная поддержка.

Таким образом, мы призываем лично-подсобные хозяйства к укрупнению, кооперации. В селах должны быть животноводческие комплексы с автодоилками. Только тогда мы сможем выпускать качественное молоко и молочную продукцию.

Как это всё будет происходить? Население должно определить человека, который возьмет на себя заботы по созданию организованного хозяйства. По линии Минсельхоза для этих целей выделяется государственная поддержка в форме грантов “Агростартап”, на развитие семейных животноводческих ферм и т.д. Перевод рогатого поголовья от ЛПХ к К(Ф)Х или СХПК будет производиться по индивидуальной договоренности.

Понятно, что неизбежны трудности. В частности, возникает земельный вопрос – это сенокосные угодья, которые остались в руках у частника. Решение этого вопроса остается пока на уровне наслежных администраций. Предполагается, что они займутся выкупом этих земель. Еще раз отмечу, что данный механизм не окончательный и находится на стадии рассмотрения.

С текущего года начинает действовать госпрограмма “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия до 2024 года”. На 2020 год сохранено финансирование основных направлений, и прежде всего животноводства. Существенной поддержкой станет упрощение критериев для участия в программе финансового оздоровления хозяйств. С этого года помощь будет оказываться организованным хозяйствам, имеющим 25 дойных коров, а не 100, как это было ранее. Такое большое поголовье у нас имеют такие хозяйства, как КЗ “Берте”, КФХ Михаила ПАВЛОВА, СХПК “Хаксык”, “Сайдыы”, “Тит-Арыы”, КФХ Акулины ЛЬВОВОЙ. На одну условную голову участники этой программы получают 20 тысяч рублей. Эти средства, например, они могут направить на выплату заработной платы работников.

Теперь в этой программе могут участвовать и другие. Хозяйства с общим поголовьем 42 головы, из них дойного стада – 25 голов, и с валовым надоем с одной фуражной коровы 1800 литров молока могут получать на одну условную голову от 5 до 8 тысяч рублей, ставка еще не утверждена. Хозяйства с поголовьем от 75 КРС, из них 50 дойных коров, могут получать до 10 тысяч рублей за условную голову. Здесь всё зависит от затрат хозяйства – где они больше, там поддержка должна быть соответствующая. Одна взрослая корова – это одна условная голова, телята до 1 года – 0,25 условной головы, от 1 года до взрослой особи – 0,5.

В первом квартале 2020 года мы начинаем еще одну масштабную работу по чипированию КРС. Подкожный чип будет содержать информацию о владельце скота, возрасте, историю вакцинации.