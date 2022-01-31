31.01.2022
17:53
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Коронавирус

В Хангаласском улусе «дистанционка» школьников продлевается

В Хангаласском улусе дистанционное обучение школьников всех общеобразовательных учреждений продлевается до 6 февраля. Данное решение принято на заседании оперативного штаба района и обусловлено ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Напомним, в Хангаласском улусе с 24 по 30 января зарегистрировано 1105 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Темп прироста по сравнению с предыдущей неделей составил 139,2%.

Оперштаб Хангаласского улуса рекомендует строго соблюдать меры предосторожности: носить маски, обрабатывать руки, не посещать места массового скопления людей и вызывать врача при возникновении признаков ОРВИ у себя или своего ребенка.

Источник: Пресс-центр МР “Хангаласский улус”
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