В Хангаласском районе в результате ДТП погиб 53-летний мужчина

29 октября в 19:24 мин. в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району поступило телефонное сообщение от оператора «112» о том, что в п. Мохсоголлох возле парка совершен наезд на пешехода.

Прибывшими сотрудниками полиции предварительно было установлено, что 29 октября около 19 часов вечера 32-летний водитель, управляя автомобилем марки «Фольксваген Тоуарег», двигаясь по ул. Заводская п. Мохсоголлох совершил наезд на пешехода, идущего на встречу по краю проезжей части дороги. Пешеход до приезда «скорой медицинской помощи» скончался на месте.

В ходе проверки установлено, что водитель имеет водительское удостоверение по категории В и В1, имеет стаж вождения с 2021 года. К административной ответственности за нарушение ПДД в текущем году не привлекался. Проведенное освидетельствование показало, что водитель в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. По имеющимся предварительным данным со слов знакомых погибшего, мужчина-пешеход находился в состоянии опьянения.

По факту ДТП ведется проверка. Материалы переданы в следственные органы.

Уважаемые водители! Будьте осторожны и внимательны на дороге! Не превышайте скорость! Особенно в темное время суток!