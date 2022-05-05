В Хангаласском районе Тойота наехала на лошадь — ГИБДД

4 мая около 22 часов наряду ДПС поступило сообщение о том, что на 71-м километре РАД «УМНАС» автомашина «ТОЙОТА ЕСТИМА» совершив наезд на лошадь съехала с дороги в правую сторону.



В ходе проверки было установлено, что 4 мая около 22 часов на 71-м километре РАД «УМНАС» водитель 1999 г.р. следуя со стороны г.Якутска в сторону г. Покровск, совершил наезд на внезапно выскочившую лошадь с последующим съездом с дороги в правую сторону. В результате ДТП лошадь погибла на месте происшествия.

В ходе проверки установлено, что водитель имеет стаж вождения с 2011г., в результате ДТП травм не получил, был трезв. В течении одного года к административной ответственности по линии ГИБДД не привлекался. В момент ДТП в салоне автомобиля находился пассажир — мужчина 1978 г. р., он не пострадал.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Уважаемые водители! В связи с этим Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения позаботиться о своей безопасности. Необходимо помнить, что возможность наездов на животное увеличивается в ночное время, рано утром, а также при неблагоприятных погодных условиях или во время недостаточной видимости. Для снижения риска ДТП необходимо соблюдать безопасную скорость движения, увидев животное, максимально снизить скорость или остановить транспортное средство.