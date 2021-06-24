В Хангаласском районе – режим ЧС

В связи с установлением V класса пожарной опасности на территории Хангаласского улуса, отсутствием осадков и сухой ветреной погоды, в целях устранения угрозы распространения и перехода на населенные пункты, в лесах Хангаласского улуса введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение глава района Олег Иринеев подписал сегодня.

«По состоянию на 16:00 часов 22 июня в Хангаласском улусе действует 9 лесных пожаров. Пожары действуют в Бестяхском, Тумульском, Жерском, Тит-Аринском наслегах, по два пожара — во 2 Мальжагарском и 5 Мальжагарском наслегах, также действует пожар на территории НПП «Ленские столбы». Люди работают, оборудованием и техникой обеспечены. Ситуация осложняется сухой жаркой погодой, поэтому решено ввести режим чрезвычайной ситуации», — прокомментировал Олег Иринеев.

На период действия режима ЧС и особого противопожарного режима запрещается посещение лесных массивов населением и въезд всех видов транспорта, за исключением лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных и мобильных групп. Отметим, что на на границе въезда на территорию Хангаласского улуса будут выставлены посты ОМВД РФ по Хангаласскому улусу, а на водной акватории в устье р. Буотама приезжающих будут строго контролировать сотрудники Хангаласского отделения ГИМС ГУ МЧС РФ по республике.

Введен запрет на посещения НПП «Ленские столбы», сплавы по р. Буотама для всех турфирм РС (Я). Режим чрезвычайной ситуации вводится до стабилизации оперативной обстановки с лесными пожарами на территории Хангаласского улуса.