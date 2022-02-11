11.02.2022
15:14
46
Якутия
В Хангаласском районе повышена грузоподъемность автозимника
ГКУ «Управтодор РС(Я)» сообщает об увеличении грузоподъемности сезонной дороги «Умнас» на участке с.Улахан-Ан — гр. Олекминского района. По приказу ведомства, в Хангаласском районе с 11 февраля разрешено движение автотранспорта с общим весом до 30 тонн по автозимнику на участке км 143+000 — км 349+440.
Источник: Управление автодорог РС(Я)
#В Хангаласском районе повышена грузоподъемность автозимника#республика саха (якутия)#управление автодорог РС (Я)#Якутия
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