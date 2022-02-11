В Хангаласском районе повышена грузоподъемность автозимника

ГКУ​ «Управтодор РС(Я)» сообщает об увеличении грузоподъемности сезонной дороги «Умнас» на участке с.​Улахан-Ан — гр. Олекминского района. По приказу ведомства, в Хангаласском районе с 11 февраля разрешено движение автотранспорта с общим весом до 30 тонн по автозимнику на участке км 143+000 — км 349+440.

Источник: Управление автодорог РС(Я)

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