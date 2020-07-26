Смертельное ДТП в Хангалассе

26 июля в 09 часов 25 минут в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району поступило телефонное сообщение о том, что на 83 километре трассы РАД УМНАС произошло ДТП с пострадавшими.



В ходе проверки установлено, что около половины десятого утра женщина-водитель автомашины «Тойота Витц», не зарегистрированной в установленном порядке, выезжая с обочины не предоставила преимущество в движении транспортному средству марки «Тойота Премио».



В результате ДТП пострадали три пассажира «Тойота Витц», в том числе двухлетний ребенок. Одна пассажирка погибла в ходе транспортировки в больницу.



Все пассажиры, которые были на заднем сидении автомашины «Тойота Витц», не были пристегнуты ремнями безопасности. Также отсутствовало детское удерживающее устройство, поэтому ребенок находился на руках у одной из пассажирок. Оба водителя и пассажиры из автомашины «Тойота Премио» не пострадали.

Во избежание несчастных случаев на дороге, сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными на дороге (при совершении маневра, при развороте), тем более когда в салоне автомашины находится ребенок!