В Хангаласском газовом участке все идёт по плану

У газовиков в Хангаласском районе подготовка к отопительному сезону идёт по плану.

В комплекс работ входит текущий ремонт и техобслуживание, также ремонт и опресовка, промывка системы отопления 50 газорегуляторных пунктов, техобслуживание 434 единиц запорной арматуры, обновление 110 шт знаков. На территории 5 производственных баз Хангаласского эксплуатационного газового участка проведут очистку территории.

⁃ Наш участок обслуживает 9 населённых пунктов. Помимо технической части нам надо обновить краску на газопроводах, газовом оборудовании, ограждениях и шкафных устройствах. С августа начнём техобследование подземных газопроводов высокого и низкого давления с помощью прибора сталкер. Общая протяженность газопроводов составляет 41819 м, в том числе газопроводы-вводы. Отмечу, что больше всего работ по обследованию предстоит в Покровске, — сообщил начальник газового участка Дмитрий Муксунов.

Помимо перечисленного комплекса мероприятий специалисты газовой компании будут выравнивать надземные газопроводы на просевших опорах до горизонтального положения. Кроме того, по утверждённому план-графику проводится техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования физических и юридических лиц.

Добавим, что до конца года запланировано по инвестиционной программе прокладка нового газопровода высокого давления диаметром 273 мм взамен устаревшего 1969 года постройки от АГРС Звероферма до п. Мохсоголлох. Работа проводится с целью повышения надёжности и безопасности газоснабжения посёлка и крупного потребителя газа АО «Якутцемент».