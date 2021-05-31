В Хангалассе завершается строительство зала борьбы им. Леонида Спиридонова

В городе Покровск на стадии завершения находится строительство зала борьбы им. Леонида Спиридонова. Спортивный объект возводится по программе общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке», подрядчиком является ООО «Газбойлер».

Как рассказал глава Хангаласского улуса Олег Иринеев, такой зал борьбы является давней мечтой хангаласских борцов. «В районном центре теперь появился очень хороший комплекс, функциональный. Здесь предусмотрено всё необходимое, в том числе душевая, процедурная для восстановления борцов. Уверен, ребятам будет комфортно тренироваться, и обязательно последуют хорошие результаты», — прокомментировал руководитель района.

Двухэтажный зал борьбы имеет площадь 1195,53 квадратных метров. На первом этаже находятся фойе, гардеробная, касса, охранный пост, раздевальные, санузлы, душевые, а также кабинет врача с процедурной и спортивный зал со зрительной трибуной. На втором этаже расположены просторный универсальный зал, комната тренера, кабинет директора и балкон с выходом на спортзал. Есть автономная котельная.

На сегодняшний день объект готов на 98% и как добавил глава, остались мелкие отделочные работы. Также проектом возведения объекта предусмотрено благоустройство прилегающей территории – ограждение, укладка тротуарной плитки и озеленение. Полностью завершить строительство планируется до конца августа, ввод запланирован в сентябре 2021 года.

«Борьба – один из знаковых видов спорта для Хангаласского улуса. Залу борьбы присвоено имя нашего земляка, мастера спорта Российской Федерации, почетного гражданина Хангаласского улуса Леонида Спиридонова, участвовавшего на Олимпийских играх в Афинах и Пекине. Брендом района по праву считается соревнование по якутской традиционной борьбе «Хаҥалас хапсаҕайа», ежегодно собирающее хапсагаистов со всей республики. Строительство зала борьбы – это уверенный шаг к популяризации борьбы, хапсагая и спорта в целом. Надеюсь, что уже этой осенью в стенах зала будут тренироваться будущие чемпионы», — сказал глава Олег Иринеев.