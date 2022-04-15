15.04.2022
17:59
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Якутия

В Хангалассе в связи с обильным снегопадом затруднено движение

В Хангаласском районе в связи с обильным снегопадом и образованием гололеда затруднено движение на участке км 32 — км 175 по автодороге «Умнас».

ГКУ»Управтодор РС(Я)» просит водителей воздержаться от поездок.

Дорожники заступили на дежурство.

Источник: управтодор14.рф
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