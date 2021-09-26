В Хангалассе в результате ДТП пострадали четыре человека

25 сентября в 14:15 в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Хангаласскому району поступило сообщение о том, что на 39 км РАД «Умнас» произошло ДТП. Сообщалось о пострадавших.

По предварительным данным установлено, что 30-летний мужчина, управляя автомашиной «Ниссан Жук», следуя со стороны г.Якутска, при осуществлении обгона автомобиля «Митсубиси Паджеро Мини» совершил с ним столкновение. От удара транспортные средства съехали с проезжей части с последующим опрокидыванием в кювет.

В результате ДТП различные травмы получили водитель и пассажир «Митсубиси». Медицинская помощь понадобилась и двум пассажирам «Ниссана». Водитель и два человека, в том числе 4-летний ребёнок, находившиеся в салоне последней иномарки, отделались испугом. Маленький пассажир не пострадал благодаря тому, что находился в автокресле.

В момент аварии все участники были пристегнуты ремнями безопасности, вследствие чего никто из них не получил тяжёлых травм.

Освидетельствование показало, что автомобилисты в момент дорожного происшествия были трезвы.

По факту ДТП проводится проверка.

Уважаемые водители! Прежде чем совершить маневр, необходимо убедиться в том, что полоса движения, на которую собираетесь выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и другим участникам дорожного движения.